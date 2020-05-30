Vincent Janssen'den Fatih Terim'in gözdesine: "Galatasaray'a git"

Fatih Terim'in transferde gözde isimlerinden Cesar Montes'in Galatasaray'a transferi için sürpriz bir destek geldi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, yıldız futbolcuya Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.

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Vincent Janssen'den Fatih Terim'in gözdesine: 'Galatasaray'a git'
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30 Mayıs 2020 10:13
Fatih Terim'in stoper transferi için gözde isimlerinden olan Meksikalı Cesar Montes'in Galatasaray'a transferi için sürpriz bir destek geldi…

Meksikalı oyuncuyla birlikte Monterrey'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuya tecrübe kazanmak için Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.

Cesar'ın Avrupa'da rahatlıkla oynayabileceğini belirten Janssen, "Ajax ve Porto'da istediği patlamayı yapabilir daha sonra Premier Lig'e transfer olabilir. Galatasaray'da ise sürekli Avrupa kupalarında oynayarak futbolun en üst seviyesinin tadını alabilir. Bahsettiğiniz üç takımdan hangisine giderse gitsin başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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