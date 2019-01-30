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Vincent Janssen, La Liga'ya gidiyor! Yine kiralık...

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Vincent Janssen, 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Real Betis'e kiralanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vincent Janssen, La Liga'ya gidiyor! Yine kiralık...
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30 Ocak 2019 12:58
Kiralandığı Fenerbahçe'den Tottenham'a geri döndükten sonra kendisine yaz boyunca kulüp bulamayan Vincent Janssen'in İspanya La Liga kulüplerinden Real Betis'e transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

Galiçya ve Londra basınında yer alan habere göre; Vincent Janssen, 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ve sadece maaşı karşılığı Betis'e sezon sonuna kadar kiralanma konusunda anlaşma sağlandı. Sakatlığı nedeniyle Betis'in oyuncuyu detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdikten sonra sözleşme yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de geçirdiği sakatlık sonrası bir türlü yüzde 100 olamayan Janssen, bu sezon sadece 2 kez Premier Lig maçına çıkabildi.

24 yaşındaki Hollandalı golcü, 2016 yazında AZ Alkmaar'dan Tottenham'a 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, ancak istenilen performansı sergileyemeyerek Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

Janssen Fenerbahçe'de oynadığı 16 Süper Lig maçında 4 gol atıp 4 asist yapmıştı.

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