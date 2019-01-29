Vincent Janssen La Liga yolcusu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bu sezon sakatlığı nedeniyle Tottenham'da forma şansı bulamayan Vincent Janssen'in, La Liga'ya transfer olması bekleniliyor.İspanyol medyasında yer alan habere göre, Hollandalı golcü, sakatlığının ardından çalışmalara başladı ancak Tottenham'da forma şansı bulamıyor. Menajerine takım bulması için talimat veren Janssen, Real Betis ile temas halinde.Haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Janssen'in menajeri oyuncusu ile ilgili,dedi.24 yaşındaki futbolcu, 2016 yazında AZ Alkmaar'dan Tottenham'a 20 milyon euro gibi hatrı sayılır bir bedelle transfer olmuş, ancak istenilen performansı sergileyemeyerek Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.