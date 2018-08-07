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Vincent Janssen için kıran kırana pazarlık

Vincent Janssen, Fenerbahçe'ye yeniden gelmek istiyor. Sarı-lacivertliler de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham'la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor.

Vincent Janssen için kıran kırana pazarlık
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07 Ağustos 2018 10:18
Vincent Janssen, Sarı-Lacivertliler'e gelmek istiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham'la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Ancak İngiliz ekibinin ısrarla sözleşmeye satın alma zorunluluğu koymaya çalışması, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

Sarı- Lacivertliler, Premier Lig'de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos'u bekleme kararı aldı. Janssen için İngiltere'den taliplerin olduğu öğrenildi.

Tottenham bu tarihe kadar golcü oyuncuyu bir İngiliz ekibine gönderemezse, Janssen ya elde kalacak ya da Fenerbahçe'nin şartları kabul edilecek.

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