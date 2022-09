Vincent Collet: 'Türkiye çok üzgün olmalı'

EuroBasket 2022 son 16 turunda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı 87-86 yenerek çeyrek finale yükselen Fransa'da başantrenör Vincent Collet, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Türk Milli Takımı'nın oldukça üzgün olduğunu söyleyen Collet, "Öncelikle Türkiye Milli Takımı hakkındaki görüşlerimi ifade etmek istiyorum, çünkü muhtemelen böylesine yakın geçen bir maçtan sonra epey üzgünlerdir. Maçın normal süresinde kazanma fırsatını elde etmişlerdi ama 2 serbest atış kaçırdılar ve senaryo tamamen değişti. Biz ise son ana kadar mücadeleyi elden bırakmadık ve bu sayede maçın içerisinde kaldık." ifadelerini kullandı.



Takım olarak çok kötü bir üçüncü çeyrek oynadıklarını söyleyen Collet, "Bence karşılaşmanın ilk yarısındaki oyunumuzla soyunma odasına daha farklı üstün bir şekilde gidebilirdik. Maça çok iyi başladık ve bu sayede ilk yarının son 5 dakikasına kadar her şey istediğimiz gibiydi. Sonrasında ise ne yazık ki üst üste 3 sayılık isabetlere engel olamadık ve rakibimize geri dönüş şansı tanıdık. İkinci yarıda ise korkunç bir 3. çeyrek geçirdik. Özellikle hücumda tamamen kontrolün dışına çıktık. Son çeyreğe ise daha iyi başladık ve açılan farkı azalttık. Devamında da Türkiye yine reaksiyon verdi ve çok kritik isabetler buldular. Yine de savunmamızla ayakta kaldık ve bu sayede maçı kazandık. Türkiye'de Cedi Osman kaçırdığı 2 kritik serbest atıştan önce çizgide 4/4'le oynuyordu. Basketbolda her an her şey olabiliyor." diyerek sözlerini noktaladı.