Vincent Aboubakar'ın menajerine ceza!

Bir dönem ülkemizdeforması da giyen ve Porto'da kariyerini sürdüren'ın menajerine para cezası verildi.Vincent Aboubakar'ın menajerleriğini yapan, golcü oyuncunun transferi için o dönem Lorient'ten 65 bin euro almıştı. Daha sonra Duro Ivanisevic'e 100 bin euroluk bir ödeme daha yapıldı. 165 milyon euroluk ödemenin ardından Ivanisevic'in bağlı olduğu menajerlik şirketi de Aboubakar2ın Porto'ya transferinden dolayı 805 bin euro talep etti.Lorient'in şikayetinin ardından mahkeme Duro Ivanisevic ve şirketiyle ilgili kararını açıkladı. Mahkeme Duro Ivanisevic'in şirketinin Lorient'e tazminat ödemesine karar verdi. Ödenecek tazminatın bedeli ise açıklanmadı.Aboubakar, yaklaşık 12 milyon euro bedelle Lorient'ten Porto'ya transfer olmuştu.