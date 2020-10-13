Vincent Aboubakar'dan sözleşme açıklaması

HİKAYENİN DEVAMI OLACAK

BEŞİKTAŞ İLE ÖZEL SÖZLEŞME

SERGEN YALÇIN DA SAYGI DUYACAKTIR

GEÇEN SENE HOCA OYNATMADI

BU SÖYLEMLERE KATILMIYORUM

PORTO İLE SÖZLEŞME VARDI AMA...

ÖNCEKİ BEŞİKTAŞ İLE KIYAS YANLIŞ

TARAFTARI KALBİMDEN ÇIKARAMAZLAR

O KLİBİ ÇEKERKEN DUYGULANDIM

PORTO'YA DÖNDÜĞÜNE PİŞMAN MI?

30 GOL ATMAK ÖNEMLİ DEĞİL

GELECEĞİM

BU SENEYE BAĞLI

MEYDAN OKUMAYA HAZIRIM

İSPANYA'DAN TEKLİF VARDI AMA...

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Aboubakar, "En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu bundan önce. Devamını yazmaya geri geldim" dedi.Beşiktaş ile olan "özel sözleşmesinden" bahseden Aboubakar, "(Sakatlıkta fesih maddesi) Sözleşmemde böyle bir madde var. Buna rağmen teşekkür ediyorum. Sıcak karşılamadan ötürü, bu şartlar altında olsa bile. Hakkımda söylenenlerden haberdarım. Bir sakatlık yaşadım. Uzun süre oynamadım. Çok iyiyim. Oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok" şeklinde konuştu."Sergen Yalçın senin için 'Sakatlığı var, listemizde yok' dedi. Ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Aboubakar "Hocayla aram iyi. Herkesle iyi. Ben buraya çalışıp, bu kulübe bir şeyler katmaya geldim. Bence çalışma şeklimi gördükten sonra benim onlara duyduğum saygıyı, onlar da bana duyacaktır." yanıtını verdi.Porto'daki süreci hakkında da konuşan Aboubakar, "Geçen sene oynamama nedenim teknik direktör tercihiydi. Ben yüzde 100'ümü verdim ama olmadı. Nürnberg maçında şans buldum, 2 gol attım. Sonra yine şans vermedi. Hocanın fikridir, saygı duymak lazım" dedi.Beşiktaş'taki ortam hakkında da konuşan Aboubakar, "Buradaki orta saha oyuncularıyla, takımla adaptasyonum konusunda ise arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Biz burada bütün oyuncular olarak kulübün faydası için çalışıyoruz. Birbirimizle değil, kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. Hiçbir zaman birinci santrfor, ikinci santrfor söylemine katılmıyorum" şeklinde konuştu.Beşiktaş'tan ayrılış sürecini de anlatan Aboubakar, "Geçmişte Beşiktaş'tan ayrılmam, menajerimle kulüp arasındaki bir konuydu. Ayrılık yaşandı. Yeniden beraberiz. 1+1 sözleşmem var. Sözleşmemde madde var. Porto'da da sözleşmem vardı ama oynamayı tercih ettim. Yeniden maç temposu kazanmak için Beşiktaş'tayım ve mutluyum" ifadelerini kullandı.Önceki Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş'ı kıyaslamanın doğru olmadığının altını çizen Aboubakar, "Ben 9 numaradayım. Burada daha rahatım. Benden istenirse, takım için daha iyi olacaksa kanat forvet olarak da oynarım. (Önceki Beşiktaş ile bu Beşiktaş arasındaki fark) İki dönem hakkında kıyas yapmak doğru olmaz. Yeni kurulan bir takımız. Ben de yeni geldim. Çok iyi oyuncularımız var ama zamana da ihtiyacımız var. Hocamızın bizden istediklerini anlayıp bunları sahaya koymamız lazım. İyi şeyler olacak" dedi.Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında konuşan Kamerunlu golcü "Burada insanlar bana çok iyi davrandılar. Çok iyi bir insan topluluğuyla karşılaştım. Beşiktaş taraftar grubunu kalbimden kimse çıkaramaz. Taraftara üçlü çektirdiğim anı sonsuza dek hatırlayacağım." dedi.Transferi için çekilen kliple ilgili konuşan Aboubakar "Klibi çekerken sahaya adım attığım anda duygulandım. Başarılarımız, kazandığımız kupalar geldi aklıma. Üçlü çektirdiğim, taraftar ile bütünleştiğim anlar aklıma geldi. Çok duygulandım." açıklamasını yaptı."Beşiktaş'tan ayrılıp Porto'ya gittiğine pişman oldun mu?" sorusunu yanıtlayan Aboubakar "Porto'ya gittiğimde oynuyordum. Ta ki sakatlık dönemime kadar devamlı oynadım. Sakatlıktan sonra işler kötü gitmeye başladı. Sonrasında burada karşınızda oturuyorum. Oynamam gerekiyordu. Bana güvenen bir kulübe ihtiyacım vardı. Burada güven tazeleyeceğim." ifadelerini kullandı.Gol sayısı hakkındaki sorulara yanıt veren Aboubakar "Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak büyümemiz, gelişmemiz lazım. 30 gol atarsın ama takım olarak bir şey kazanamazsın, anlamsız olur. Takıma nasıl daha çok yardım edebileceksem öyle oynayacağım." dedi."Futbolu Beşiktaş'ta bırakma düşüncesi var mı?" sorusunu da yanıtlayan Aboubakar "Şu an içinde bulunduğum durumda bunu söylemem kolay olmayacaktır. 1+1 kontratım var. Her şey bu seneye bağlı. Bu sene çok önemli. Nasıl geçecek, ona bakmak lazım." diye konuştu.Tam performansına ulaşmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen 27 yaşındaki golcü "Belli bir döneme ihtiyacım var. Bu dönem ne kadar uzun, kısa süreceği bana bağlı. Ben de kendimi ruhen hazır hissediyorum meydan okumaya. Ruhen çok güçlüyüm. Tüm zorlukları en kısa sürede aşacağım." ifadelerini kullandı.Birçok takımdan teklif aldığını söyleyen Aboubakar "İspanya'dan gelen teklifler vardı ama Beşiktaş'ı seçtim. Beşiktaş'ı, başkanı, taraftarları tanıyorum. Beşiktaş benim evim. Burada karşılıklı bir güven var." dedi.