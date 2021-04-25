Vincent Aboubakar yerinde duramadı!

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Kayserispor maçında adeta yerinde duramadı.

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Vincent Aboubakar yerinde duramadı!
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25 Nisan 2021 10:34
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Sakatlığı sebebiyle Kayserispor mücadelesinde takımdaki yerini alamayan Vincent Aboubakar, karşılaşmayı cezalı olduğu için sahada yer alamayan Welinton'la birlikte tribünden takip etti.

Aboubakar, atılan goller sonrası büyük sevinç yaşarken, bulunduğu yerden de zaman zaman ayağa kalkarak takım arkadaşlarını motive etmeye çalıştı ve heyecanlı gözlerle 90 dakikayı takip etti.



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