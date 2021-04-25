Vincent Aboubakar yerinde duramadı!

Sakatlığı sebebiyle Kayserispor mücadelesinde takımdaki yerini alamayan Vincent Aboubakar, karşılaşmayı cezalı olduğu için sahada yer alamayan Welinton'la birlikte tribünden takip etti.



Aboubakar, atılan goller sonrası büyük sevinç yaşarken, bulunduğu yerden de zaman zaman ayağa kalkarak takım arkadaşlarını motive etmeye çalıştı ve heyecanlı gözlerle 90 dakikayı takip etti.



