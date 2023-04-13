Trabzonspor karşısında Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olan Vincent Aboubar bu zorlu maç öncesi umutlu...



Kamerunlu futbolcunun Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette "Sezon sonuna kadar aynı hız ve tempo ile devam... Takım şu anda rayına oturdu. Elbette bireysel hatalar olabilir ama en önemlisi forma giyen herkesin yüreğini ortaya koyarak mücadele etmesi. Takım arkadaşlarımın da önceki aylara göre havaya girdiğini ve daha moralli olduğunu görüyorum" dediği öğrenildi.



"TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİK"



Son şampiyon Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları maçı da kazanacaklarına inandıklarını ifade eden Kamerunlu oyuncu şunları söyledi: "Taraftarımızla bütünleştik. Her maçımız kapalı gişe oynanıyor. Bu da bizlere büyük moral ve destek veriyor, saha içindeki performansımızı arttırıyor. Beşiktaş tarihinin en golcü ekibi olarak ligi tamamlamak istiyoruz."



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 lig maçında 6 gol attı, 1 de asist yaptı.







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