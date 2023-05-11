Vincent Aboubakar tavan yaptı

Kamerun basını, Al Nassr'dan ayrıldıktan sonra eski takımında huzuru bulan Aboubakar'ın yükselen performansının, değerini 10 milyon dolara çıkardığını iddia etti."Daha önce Beşiktaş, Valenciennes, Lorient, Porto ve Kamerun milli futbol takımında forma giydi. O zamanlar yüksek bir değere ulaşan Aboubakar, daha sonra sakatlıklar nedeniyle bir düşüş yaşadı. Suudi Al Nassr'da yıllık 6 milyon euro kazanmasına rağmen mutlu değildi. Yeniden Beşiktaş'a dönerek kendini buldu, eski değerini yakalama yolunda önemli adımlar attı.Kamerun takımının liderliğini de yapan Aboubakar, 2010 yılında Avrupa'ya taşınmadan önce Coton Sport ile parladı. Ardından Ligue 1 takımı Valenciennes ve Lorient için oynadı ve Fransa'nın en iyi liginde toplam 109 maçta 26 gol kaydetti. 2014 yılında Porto'ya katıldı ve burada 125 maçta, 58 gol attı, şampiyonluk kazandı. 2017'de Beşiktaş'a kiralık olarak gitti ve aynı takımda 2021 yılında tekrar şampiyonluk yaşadı. Müslümanların çoğunlukta olduğu bir şehirde, sadık bir Hristiyan olarak büyüdü ancak Müslüman kültürüne de tamamen hakimdi.2014'te Porto'dan yıllık 3 milyon euro kazanan Aboubakar, Al Nassr'a yıllığı 6 milyon eurodan, 3 yıllık imza attı. Ancak mutlu değildi ve 2023 Ocak ayında Ronaldo'ya yer açılması için tazminatını alıp, Beşiktaş'a döndü. Bu dönemde bir değer kaybı yaşayan Aboubakar'ın, Beşiktaş'ta yeniden piyasa değeri 10 milyon dolara yükseldi. Dünya Kupası'ndaki başarılı futbolu da bunda etkili oldu. Ancak hala herhangi bir marka ile anlaşması yok ve sadece transfer gelirleri, onun toplam kazancını oluşturuyor.James Rodriguez'in, Beşiktaş'tan teklif beklediği için Brezilya ekiplerinden Botafogo'nun görüşme talebini kabul etmediği öne sürüldü. 31 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Yunan takımlarından Olympiyakos'tan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'la anılmıştı. Ancak Siyah-Beyazlı kulübün bu transfer konusunda herhangi bir girişiminin olmadığı öğrenildi.Beşiktaş'a dönüşü gündemde olan Weghorst, taraftarların ve basının tepkisine rağmen M.United'da kalmak için 'Oynama' şartı koştu. Hollandalı, "Ben oynamayı seven biriyim. Kulüp beni tutmak istiyorsa, rolümün ne olduğunu net bilmem gerekiyor." diye konuştu.