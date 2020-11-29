Vincent Aboubakar: "Tarihi bir maç falan değil"

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Fenerbahçe'yi 4-3 yendikleri maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar: 'Tarihi bir maç falan değil'
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29 Kasım 2020 21:43
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe maçının kendileri için tarihi bir maç olmadığını ifade eden Vincent Aboubakar: "Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil bence. Beşiktaş, uzun süredir burada kazanmıyordu. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe karşısında ortaya bir ruh koyduklarını belirten Aboubakar, "Başakşehir maçı güven kazanmamız için çok önemliydi. Seviyemizi gördük. Aynı hislerle, aynı takım ruhuyla çıktık. Bu maç bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.



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