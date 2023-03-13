Vincent Aboubakar şov!

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde dün akşam Başakşehir'e konuk olan Siyah-Beyazlılar, zorlu karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.



Beşiktaş'taki üçüncü dönemine suskun bir giriş yapan Vincent Aboubakar, Ankaragücü'yle önceki hafta oynanan mücadelede attığı golün ardından dün de Turuncu Lacivertliler karşısında şova devam etti. Karşılaşmanın 15. dakikasında sahneye çıkan Kamerunlu forvet, Başakşehir ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim oldu. Golün ardından Cenk Tosun'la klasikleşen sevincini yapan Aboubakar, ardından mutluluğunu diğer takım arkadaşlarıyla paylaştı.



Sebebi ortaya çıktı



Attığı golün ardından mücadelenin kalan dakikalarında da rakip kalede etkin bir görüntü sergilemeye devam eden Aboubakar, 55'te de sahneye çıktı. Arthur Masuaku'nun attığı golün asistini yapan Aboubakar, 2-0'lık zaferde aslan payının sahibi oldu.



Başarılı futbolcunun son 2 haftada daha etkili bir görüntü içerisinde olmasının sebebi ortaya çıktı...



Belçika'dan özel antrenör...



Beşiktaş'taki üçüncü dönemine istediği gibi başlayamaması sebebiyle 4 yıldır özel antrenörlüğünü yapan antrenörünü Belçika'dan İstanbul'a çağıran Abou'nun 15 gündür bireysel olarak da antrenmanlar yaptığı kaydedildi. Başarılı oyuncunun takım idmanlarına ek olarak ekstra da çalışması, formunu artırdı.



