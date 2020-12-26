Vincent Aboubakar, Sivasspor maçında yok

Beşiktaş'ta Aboubakar, Sivasspor maçında oynayamayacak. Annesi vefat eden Beşiktaşlı futbolcu ülkesi Kamerun'a gidecek

Haber; Sporx.com
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Vincent Aboubakar, Sivasspor maçında yok
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26 Aralık 2020 11:40
Süper Lig'de 15. hafta maçında pazartesi günü Sivasspor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maça Vincent Aboubakar'dan yoksun çıkacak.

A Spor'un haberine göre; Annesi vefat eden oyuncu ülkesi Kamerun'a gidecek

Siyah beyazlı kulüpten Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiği haberi duyurulmuş ve taziye mesajı yayımlanmıştı.

Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasından önce ligde son 5 maçın hepsinde ağları sarsıp, 7 gole imza atmıştı. 8 golle krallık yarışında zirvede yer alan Vincent Aboubakar'ın müthiş serisi Ankara'da sona ermişti. 

 


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