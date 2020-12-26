Vincent Aboubakar, Sivasspor maçında yok

Süper Lig'de 15. hafta maçında pazartesi günü Sivasspor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maça Vincent Aboubakar'dan yoksun çıkacak.A Spor'un haberine göre; Annesi vefat eden oyuncu ülkesi Kamerun'a gidecekSiyah beyazlı kulüpten Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiği haberi duyurulmuş ve taziye mesajı yayımlanmıştı.Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasından önce ligde son 5 maçın hepsinde ağları sarsıp, 7 gole imza atmıştı. 8 golle krallık yarışında zirvede yer alan Vincent Aboubakar'ın müthiş serisi Ankara'da sona ermişti.