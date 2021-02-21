Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, sezonun ikinci yarısına beklendiği gibi bir başlangıç yapamamıştı. İkinci yarıda sadece 1 golü bulunan tecrübeli futbolcu, hafta içinde baba olmuştu.
Eşinin, Portekiz'de bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından soluğu bu ülkede alan yıldız isim, pazartesi günü İstanbul'a dönecek.
Başarılı oyuncunun, yeni çocuğunun moraliyle takıma katılmasının ardından formunun artması bekleniyor.
Eşinin, Portekiz'de bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından soluğu bu ülkede alan yıldız isim, pazartesi günü İstanbul'a dönecek.
Başarılı oyuncunun, yeni çocuğunun moraliyle takıma katılmasının ardından formunun artması bekleniyor.