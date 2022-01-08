Vincent Aboubakar: 'Kimseyi hafife almayacağız'

Kamerun Milli Takım kaptanı Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası öncesi konuştu.



Aboubakar Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Şimdiden tüm takımlara hoş geldiniz diyorum. Kamerun'dan büyük bir beklenti olduğunu biliyoruz ve formayı en iyi şekilde terletip, Kamerun halkının sevinmesine yardımcı olacağız. Tamamen hedefe odaklandık." dedi.



"TAKIMDA İYİ BİR ATMOSFER VAR"



Takımın hazırlık durumuyla ilgili yıldız golcü yaptığı açıklamada, "Takım harika, iyi bir atmosfer var. Ancak Afrika takımlarının rekabetçi olduğunu biliyoruz. Kimseyi hafife almayacağız. Sonuç, vermiş olduğumuz mücadeleye bağlı olacak. Hırslı olmalıyız." ifadelerini kullandı.



"ETO'O'NUN VARLIĞI BİZİM İÇİN OLUMLU"



Eto'o'nun Federasyon başkanlığıyla ilgili konuşan Kamerunlu forvet, "O eski bir oyuncu, bu yüzden oyuncuların ihtiyaçlarını biliyor. Bu zafer için bize olumlu bir etki bırakır. Takımdaki uyumu sağlar. Onun varlığı bizim için olumlu." şeklinde konuştu.



"ÜLKENİZİ TEMSİL ETMEK BÜYÜK GURUR"



Afrika kupasıyla ilgili çıkan tartışmalar ile ilgili tecrübeli oyuncu, "Ben buna katılmıyorum. Ülkenizi temsil etmek önemli. Kulüplerde size para ödeniyor ve belirli şartlar talep ediyor. Ama ülkenizi temsil etmek büyük bir gurur ve bunu sahada da göstermeliyiz. Eğer galibiyete açsan, kararlıysan isstediğin sonuca ulaşabilirsin."diyerek sözlerini noktaladı.





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