Vincent Aboubakar, İstanbul'a döndü

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, ülkesi Kamerun'dan İstanbul'a dönüş yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar, İstanbul'a döndü
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05 Ocak 2021 14:50
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, annesinin cenazesi için gittiği ülkesi Kamerun'dan döndü.

Bir süre önce annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı kaybeden ve cenaze töreni için ülkesine giden Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı, Türkiye'ye döndü.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Aboubakar'ın üzgün olduğu gözlendi.

Kamerunlu futbolcu, bagajlarını aldıktan sonra havalimanından ayrıldı.



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