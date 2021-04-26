Vincent Aboubakar'ın sahalara döneceği maç

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar için yapılan plan ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar'ın sahalara döneceği maç
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26 Nisan 2021 11:00
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.

Sivasspor mücadelesinde adale sakatlığı tekrarlayan Vincent Aboubakar, önceki günkü Kayserispor mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı.

Çarşamba günkü Çaykur Rize deplasmanına da götürülmeyecek olan Kamerunlu futbolcunun tedavisi, yoğun şekilde devam ediyor.

Tecrübeli futbolcunun, Hatayspor'la Vodafone Park'ta oynanacak müsabakaya yetiştirilmesi planlanıyor.



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