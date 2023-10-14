Vincent Aboubakar ilk kez Galatasaray deplasmanında

Beşiktaş ile 3. döneminde olan Vincent Aboubakar, Galatasaray karşılaşmasında hem takımın umudu olacak hem de ilk kez Galatasaray deplasmanına gidecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar ilk kez Galatasaray deplasmanında
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14 Ekim 2023 10:59
Vincent Aboubakar, bu sezon ise 16 maçta 11 gol, 3 asist kaydetti. Kamerunlu golcü, Kartal'ı ayakta tutan en büyük faktör olarak kalitesini gösterdi.

Kamerun kampından 18 Ekim Çarşamba günü İstanbul'a dönmesi beklenen Vincent Aboubakar, Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide de Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olacak. Yıldız futbolcu, geçen sezon Galatasaray'ı Dolmabahçe'de 3-1 yendikleri son derbide çok şık bir gol kaydederek skoru belirlemişti.

İLK KEZ DEPLASMANDA

Bu arada Vincet Aboubakar ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kamerunlu forvetin daha önce Sarı-Kırmızılı takıma karşı oynadığı 3 derbi de Dolmabahçe'de oynanmıştı.

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