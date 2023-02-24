Beşiktaş'ta pazar günü Antalyaspor ile oynanacak erteleme maçının hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda, yeni transferler TFF'nin yönetmeliğine göre Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Bu isimler arasında en çok beklenti olan futbolcu ise Vincent Aboubakar.



Siyah-beyazlılarda daha önce 2 şampiyonluk yaşayan ve ara transferde Wout Weghorst'un ayrılığıyla takıma geri dönen Kamerunlu oyuncu henüz golle tanışamadı. Saha içerisinde fazla kiloları ve eski atletikliğinden uzak görüntüsüyle dikkat çeken Aboubakar, kendisini sıkı hazırlıyor. Kamerunlu golcü, ligde forma giydiği 4 maçta henüz golle tanışamasa da, siyah-beyazlıların önceki gün Eyüpspor ile yapılan hazırlık maçında açılışı yaptı. Takımının ilk golünü atan Aboubakar, gollerine ligde de devam edeceğini dile getirdi.



"ESKİ ABOUBAKAR'I İZLETTİRECEĞİM"



Takım arkadaşları ve teknik heyetle konuşan 31 yaşındaki yıldız isim, kendisinden beklentilerin farkında olduğunu belirterek, "Gollerimle geri dönmek için çok çalışıyorum. Oynayacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Henüz gol atamadım ama maçların başlaması ile birlikte kendimi yeniden göstereceğim. Eski Aboubakar'ı izlettireceğim. Vodafone Park'ta ilk golümü atacağım anı bekliyorum" dediği öğrenildi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi gereğince ertelenen maçın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. Bu kapsamda Aboubakar dahil 5 yeni transfer Antalyaspor karşısında forma giyemezken, Beşiktaş'ın gol umudu Cenk Tosun olacak.



