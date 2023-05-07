Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Süper Lig'de gollerine devam ediyor.Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu golcüsü ligde son 2 ayda 10 gol attı. 5 Mart'ta oynanan Ankaragücü maçında fileleleri havalandırmaya başlayan Aboubakar, Antalyaspor karşısında da duble yaptı.Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı da gol atmayı başaran Kamerunlu golcü, son iki aylık süreçte sadece Trabzonspor maçında gol atamadı. Mart ayından bu yana Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu olan Aboubakar, Giresunspor ve Antalyaspor maçlarında duble yaptı.Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Kamerunlu yıldızın 10 gol ve 1 asisti bulunuyor.