Vincent Aboubakar, derbide bir ilk peşinde!

Beşiktaş formasıyla son 7 maçta 7 gole ulaşan Vincent Aboubakar, pazar günkü derbiye kilitlendi! Yıldız oyuncu, pazar günü Vodafone Park'ta atacağı gollerle hem takımına 3 puanı getirip hem de Galatasaray filelerini kariyerinde ilk kez havalandırmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar, derbide bir ilk peşinde!
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27 Nisan 2023 10:42
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, son haftalarda çıkışa geçmişti. Başarılı santrfor, son 7 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez sarsarak yıldızını parlatmıştı. Pazar günkü dev derbide de Beşiktaş'ta gözler, Kamerunlu golcüde olacak. Yıldız isme çok güvenen teknik ekip, Aboubakar'ın atacağı gollerle 42 bin kişinin önünde önemli bir galibiyet almayı hedefliyor.

DERBİDE İLKİ YAŞAMAK İSTİYOR

Dev maça hem takım çalışmalarıyla hem de özel antrenörüyle hazırlanan Aboubakar, Galatasaray karşısında bir ilk peşinde olacak... Daha önce Galatasaray'a karşı 2 kez rakip olan ancak skor üretemeyen Aboubakar, bu kez gollerini sıralamak için sahaya çıkacak.

CENK'İN DE HEDEFİ VAR

Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Cenk Tosun da pazar günü kariyerinde Galatasaray'a karşı 9. kez siyah-beyazlı forma ile sahaya çıkacak. Ezeli rakibe karşı oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde gol atan tecrübeli futbolcu bu serisini pazar günü de sürdürmek istiyor.

Cenk, seyircisi önünde gol atması durumunda üst üste 3. kez Galatasaray ağlarını havalandırmayı başarmış olacak.

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