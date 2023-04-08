Vincent Aboubakar'dan yönetime transfer önerisi

Son haftaları hareketli geçiren Beşiktaş'ta transferle ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı.Takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın, milli takımdan arkadaşı Karl Toko Ekambi ile Siyah-Beyazlı idarecilere önerdiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında oyuncuyu değerlendirmeye alan yöneticilerin, mali çalışmaları da tamamlayıp ardından Şenol Güneş'e danışacağı belirtildi.Fransa'nın başkenti Paris'te doğan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, sol kanat forvet hattına ek olarak sağ bölgede ve santrfor hattında da forma giyebiliyor.Şu anda Fransa Lig 1 ekibi Rennes'de kiralık olarak forma giyen Ekambi'nin bonservisi Lyon'da bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro bandında bulunuyor. Bu sezon Rennes formasıyla 30 karşılaşmaya çıkan 1,82'lik futbolcu, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.