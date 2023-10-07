Vincent Aboubakar'dan Şenol Güneş'e veda mesajı

Sürpriz bir kararla istifa eden Şenol Güneş'e, Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar sosyal medya hesabından veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar'dan Şenol Güneş'e veda mesajı
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07 Ekim 2023 12:49
Beşiktaş'ta ikinci döneminde istediği başarılara ulaşamayan ve son zamanlarda iyi sonuç almayan Şenol Güneş takımdan ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımda bulundu.

Şenol Güneş'le beraber bir fotoğrafını paylaşan Vincent Aboubakar, "Her şey için teşekkürler." paylaşımında bulundu.

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