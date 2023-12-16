Vincent Aboubakar'dan görüşme talebi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyunculardan Vincent Aboubakar, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile görüşme talep etti.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar'dan görüşme talebi
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16 Aralık 2023 13:23
Beşiktaş'ta, Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beş oyuncunun hukuki gerekçeler sebebiyle takımla birlikte takımla birlikte idmanlara çıkmasına karar verilmişti. Bu durum beş oyuncunun af umutlarını artırdı.

Cezalı oyuncuların sözcüsü olan Aboubakar, teknik direktör Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile görüşme talebinde bulundu.

Çalımbay, Aybaba ve Uçar üçlüsü konuyu Hasan Arat'a taşıdı. Hasan Arat futbolun başındaki isimlerin alacağı kararın arkasında olacağını söyledi.

Bunun üzerine Samet Aybaba, kadro dışı kalan 5 oyuncudan savunma istedi. Savunmaların ardından Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar üçlüsünün de kabul etmesi halinde af kararının çıkabileceği öğrenildi.

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