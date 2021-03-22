Vincent Aboubakar bu kez Fenerbahçe'yi boş geçti

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisinde fırsatları değerlendiremedi.

Abone Ol
Vincent Aboubakar bu kez Fenerbahçe'yi boş geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2021 08:45
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Kara Kartal'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, dün akşam ilk 11'de çıktığı Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada kaldı.

Rakip kaleye gönderdiği 5 şutun 4'ünde isabet bulan tecrübeli futbolcu, özellikle ikinci yarının son bölümünde eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi.

Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'ın sezonun en iyi performanslarından birini sergilemesi sonrasında mücadeleyi gol atamadan tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, 31. hafta sonunda 15 golde kaldı.

Bu sezon krallık yarışında da iddialı konumda bulunan Aboubakar, bu alanda Hataysporlu Aaron Boupendza'nın 3 sayı gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.