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Vincent Aboubakar: "Brezilya'dan kötü değiliz"

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Kamerun'un Sırbistan ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol 1 asist yapan Vincent Aboubakar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Vincent Aboubakar: 'Brezilya'dan kötü değiliz'
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Kamerun'un Sırbistan ile 3-3 berabere kaldığı maçta sonradan oyuna girip 1 gol 1 asist yapan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından çarpıcı konuştu.

Fas'ın Belçika'yı yendiği maça değinen Aboubakar, "Dün Fas maçını izledim. Çok yoğun bir futbol oynadılar. Takım arkadaşlarıma 'Fas gibi arzu ve irade ortaya koymalıyız.' dedim. Sırbistan'ın korktuğunu ve geride ağır oyunculara sahip olduğunu hissettik. Hocamın benden oyuna derinlik katmamı isteyeceğini biliyordum. Kazanamadık ama beraberliği yakaladık." dedi.

Son maçta Brezilya ile karşılaşacak olmalarını değerlendiren Aboubakar, "Brezilya'dan aşağı kalır yanımız yok." diyerek sözlerini noktaladı.
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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