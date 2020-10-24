Vincent Aboubakar: "Beşiktaş'ı uçuracağım"

Denizlispor maçında gol siftahı yapmak istediğini kaydeden Vincent Aboubakar "Yüzde yüz hazır olduğumda Kartal'ı uçuracağım" diye konuştu.

Haber; Sabah
Vincent Aboubakar: 'Beşiktaş'ı uçuracağım'
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24 Ekim 2020 11:50
Beşiktaş'ın yeniden renklerine bağladığı golcü oyuncu Vincent Aboubakar, iddialı açıklamalarda bulundu.

İki haftadır maç yapmadıklarını hatırlatan Kamerunlu futbolcu, "Bu süre zarfında çalışmalarımız gayet iyi geçti. Toparlanma fırsatı bulduk. Milli ara öncesi dönemden daha hazır halde olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

4-1 kaybedilen Konyaspor ve 1-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçı olmak üzere bu sezon 2 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki santrfor, Denizlispor karşısında gol siftahı yapmak istediğini kaydetti. Aboubakar, "Benden beklentilerin farkındayım. Taraftarımız rahat olsun. Yüzde yüz hazır olduğumda Kartal'ı uçuracağım" şeklinde konuştu. 

 



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