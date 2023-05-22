Vincent Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti

Adana Demirspor ağlarını 2 kez sarsarak ligde 12 gole ulaşan Aboubakar, Beşiktaş'ta üç farklı sezonda 12+ gol atan ilk yabancı oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti
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22 Mayıs 2023 09:16
Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta gollerini sıralamaya devam ediyor. Adana Demirspor maçında fileleri iki kez sarsan Kamerunlu futbolcu, ligdeki 14. karşılaşmasında 12. golünü kaydetti.

Son 10 maçın 9'unda fileleri havalandıran Aboubakar, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla üç farklı sezonda 12+ gol atan ilk yabancı olarak tarihe geçti. Kamerunlu yıldız 2016-17 sezonunda 12, 2020-21'de de 15 gol kaydetmişti.

Ara transferde Beşiktaş'a dönen Aboubakar ilk 4 maçı boş geçtikten sonra 24. haftadaki 2-1'lik Ankaragücü mücadelesinde ilk golünü atmıştı.

MAÇ BAŞI GOL ORTALAMASI 0.85'E ÇIKTI

Aboubakar ayrıca Beşiktaş'taki en verimli dönemini geçiriyor. 2016-17 sezonunda 27 karşılaşmada 12 gol atıp maç başı 0.44 ortalama tutturan, 2020-21'de de 26 maçta 15 golle 0.57 ortalama yakalayan Kamerunlu futbolcu bu sezon ise 14 maçta 12 golle 0.85'e ulaştı. 

 
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