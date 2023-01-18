Vincent Aboubakar, Beşiktaş için feshetti

Beşiktaş, Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak isterken, siyah-beyazlılara müjde geldi.



Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.



30 yaşındaki Vincent Aboubakar, çarşamba ya da perşembe günü uçağa binecek ve İstanbul'a gelecek. Aboubakar cuma günü Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.



Kamerunlu golcü, Beşiktaş'la 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon euroya imza atacak. Tecrübeli futbolcu, yarım dönem için ise 1,5 milyon euro kazanacak.



Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyip 27 lig maçında 12 gol atarak şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Aboubakar, 2020-21'de de 1 sezon görev yaptığı takımda 26 maçta 15 gol atarak iki dönem 2 şampiyonluk yaşamıştı.





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