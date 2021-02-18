Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın baba olduğu açıklandı.Doğru sinyallerle yatırımcılarına kazanç sağlayan tek platform! Günün en çok kazandıran hisse senedi! Tıklayın!
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada Aboubakar'ın eşinin Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.
Çiftin bebeklerine Christian Aksel ismini verdikleri ifade edildi.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada Aboubakar'ın eşinin Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.
Çiftin bebeklerine Christian Aksel ismini verdikleri ifade edildi.