Vincent Aboubakar baba oldu

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın eşinin Portekiz'de doğum yaptığı açıklandı.

, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar baba oldu
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18 Şubat 2021 08:51
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın baba olduğu açıklandı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada Aboubakar'ın eşinin Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

Çiftin bebeklerine Christian Aksel ismini verdikleri ifade edildi. 

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