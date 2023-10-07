Vincent Aboubakar Avrupa'da durdurulamıyor

Vincent Aboubakar son oynanan Lugano maçında 2 gol atarak hem Konferans Ligi'ne damga vurdu hem de Beşiktaş'ın, Avrupa'da en golcü yabancısı oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar Avrupa'da durdurulamıyor
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07 Ekim 2023 12:01
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Lugano ile oynadığı maçta sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar'ın gösterdiği performans puan için yeterli olmadı. Şenol Güneş'in istifa ettiği, yönetimin kongre kararı aldığı Beşiktaş'ta Kamerunlu santrforun gösterdiği performans hayran bıraktı.

HAFTANIN GOLÜ SEÇİLDİ

Lugano maçında rakip fileleri 2 kez havalandıran Vincent Aboubakar'ın formda performansı ödülsüz kalmadı. Kamerunlu forvetin, Lugano'ya attığı ilk gol UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduran Kamerunlu yıldız bu sezon Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki tüm maçlarda skor katkısı sağladı.

İşte Vincent Aboubakar'ın bu sezonki UEFA performansı:

Tirana - 1 asist (İç saha)
Tirana - 1 gol (Deplasman)
Neftçi Bakü - 1 gol (Deplasman)
Neftçi Bakü - 1 gol (İç saha)
Dinamo Kiev - 1 gol (Deplasman)
Dinamo Kiev - 1 gol (İç saha)
Club Brugge - 1 asist (Deplasman)
Lugano - 2 gol (İç saha)

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