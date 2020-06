Vince Carter, resmi olarak emekli olduğunu duyurdu!

Atlanta Hawks forveti ve NBA efsanesi Vince Carter, basketboldan resmi olarak emekli olduğunu duyurdu.



"Wingin it with..." adlı podcastinde bu duyuruyu yapan 43 yaşındaki Carter, 22 NBA sezonundan sonra, 11 Mart'ta ligin koronavirüs salgını yüzünden askıya alındığında, kariyerinin son maçını oynamıştı.



Carter'ın son iki sezonda oynadığı Atlanta Hawks, 30 Temmuz'dan itibaren Orlando'da sezonu tamamlayacak takımlar arasında yer almıyor.



Vince Carter, kariyerine üç yıl geçirdiği North Carolina Üniversitesi'nde başlamış ve NBA'de de sırasıyla Toronto Raptors, New Jersery Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ve Atlanta Hawks formalarını giymişti. Geçtiğimiz Ocak ayında, Carter 1997'den 2020'ye kadar dört ayrı 10 yıllık dönemde oynayan tek NBA oyuncusu olmuştu.



VC, Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki'nin önünde 1541 maçla, bu alanda tüm zamanlarda üçüncü sırada ve 25 bin 728 sayı ile NBA tarihinin en skorer 22. oyuncusuydu.



Carter'ın son maçı, Hawks'ın New York Knicks'e karşı aldığı 136-131'lik mağlubiyet oldu. Carter maçta 12 dakika forma giymiş, 5 sayı ve 1 ribaund kaydetmişti. Son basketi, Trae Young'dan gelen bir asistle attığı, taraftarların ve takım arkadaşlarının onun için tezahürat ettiği bir üçlük isabetiydi.



DÜNYA ÇAPINDA BASKETBOLU SEVDİRMİŞTİ!



Carter, NBA rekoru olan 22 sezon forma giymişti ve bir NBA şampiyonluğu veya MVP ödülü kazanmamasına rağmen, tarihin en iyi smaç basan oyuncusu olarak kabul ediliyor. Dünya çapında bu alanda kazandığı ünle, milyonlarca insana basketbolu sevdirmiş olan Carter, 1999'da Yılın Çaylağı olduktan sonra sekiz kez All-Star maçlarında forma giymişti.



Carter, Toronto Raptors'ı, tarihindeki ilk playoff serisine yükseltmiş ve 2000 yılındaki Smaç Yarışması performansında, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anılara imza atmıştı.



Tarihin en unutulmaz oyuncularından biri olacağı şüphesiz olan VC, maç başına ortalama 16.7 sayıyla emekli oldu.