VILNIUS GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE SPORT PLUS | Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak.Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak. Peki, Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE SPORT PLUS
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı S Sport Plus
'ta canlı olarak ekrana gelecek ZALGIRIS VILNIUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. ZALGİRİS - G.SARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Zalgiris: Gertmonas, Bopesu, Vucur, Hnid, Pavelic, Gorobsov, Golubickas, Kendysh, Karashima, Antal, Kehinde
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış Alper GALATASARAY'A FRANSIZ HAKEM
Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak maçta Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak. GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında 25 Temmuz'da Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.
Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanacağı tahmin ediliyor. ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI KADROSU
Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.
Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.
Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.