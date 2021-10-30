Villas-Boas'tan CSKA Moskova yanıtı

Zenit'in teknik direktörü Andre Villas-Boas, CSKA Moskova'dan gelen teklifi reddettiği yönündeki haberleri hakında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Villas-Boas'tan CSKA Moskova yanıtı
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30 Ekim 2021 15:06
Zenit'in eski teknik direktörü Andre Villas-Boas, bu yılın başlarında CSKA Moskova'nın başına geçeceği yönündeki söylentiler ile ilgili konuştu.

"İlkbaharda CSKA'yı yönetebileceğinize dair söylentiler vardı CSKA yönetimi sizinle iletişime geçti mi?" sorusuna yanıt veren Villas-Boas "Doğru değil. CSKA yönetiminden kimse benimle konuşmadı. Hiçbir zaman bir kulübe liderlik etme fırsatım olmadı." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, 2014 ile 2016 yılları arasında Rusya Premier Lig'de Zenit'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, bu süre içinde 2 Rusya Premier Lig şampiyonluğu, 1 Rusya Kupası ve 1 de Rusya Süper Kupası kazandı.

Şuan boşta olan tecrübeli teknik adam, son olarak Marsilya'yı çalıştırmıştı. Andre Villas-Boas'ın adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.


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