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Villarreal'in Garry Rodrigues ısrarı!

İspanyol ekibi Villarreal, Galatasaray'ın yıldızını transfer etmek için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçti.

Kaynak: Takvim
Villarreal'in Garry Rodrigues ısrarı!
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12 Ekim 2018 03:44
Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues, Villareal'in kıskacında... La Liga ekiplerinden Villarreal'in Ocak ayı transfer döneminde Garry Rodrigues'i transfer etmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Son haftalarda formsuz bir performans sergileyen tecrübeli oyuncunun da İspanya'ya transfer olmak istediği bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise yıldız oyuncunun elden çıkarılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Garry Rodrigues'in transferinde son sözü Galatasaray yönetimi söyleyecek.

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