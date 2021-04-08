Villarreal, Zagreb deplasmanında avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Dinamo Zagreb, Villarreal'i konuk etti.



Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Villarreal 1-0 kazandı.



İspanyol ekibin golünü 44. dakikada Gerard Moreno, penaltıdan kaydetti.



Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Nisan Perşembe günü El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak.





Bu maçla birlikte bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Villarreal (10G 1B), Avrupa kupaları tarihinde 2010/11 sezonundaki istatistiğini yakaladı.



Aynı zamanda Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanan Dinamo Zagreb, Villarreal'e yenilerek kulüp tarihinin en uzun serisini yakalama fırsatını kaçırdı.



















