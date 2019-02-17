  •  
    Fatih Terim ile yaptığı kritik toplantıyı anlattı
  •  
    "Mbaye Diagne penaltı bekleyebilir, ben o an.."
  •  
    Gündem olan o VİDEO; Maç sonucunu karıştırdı
  •  
    Serdar Aziz'in eşinden "Maldivler" için İSYAN!..
  •  
    Trabzonspor tarihi bir servet kazanmaya hazır

Villarreal, Sevilla'ya patladı!

La Liga'da Villarreal, Sevilla'yı 3-0 yenerek 10 maç sonra kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Villarreal, Sevilla'ya patladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2019 22:37
La Liga'da 10 maçtır kazanamayan Villareal, Sevilla'ya karşı patladı ve rakibini 3-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 20'de Alvaro, 45. dakikada Ekambi ve 86'da Alfonso'dan geldi.

Bu sonucun ardından Villareal, puanını 23 yaptı ancak 18. sırada kaldı. 3 maçtır kazanamayan Sevilla ise 37 puanla 4. sırada kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için