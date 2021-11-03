Villarreal liderlik için savaşmayı sürdürüyor

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Villarreal, sahasında Young Boys'u 2-0 mağlup ederek grup liderliği iddiasını sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Villarreal liderlik için savaşmayı sürdürüyor
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03 Kasım 2021 01:00
Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında İspanyol Villarreal ile İsviçre temsilcisi Young Boys karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'da oynanan karşılaşmayı Villarreal 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maça etkili başlayan Villarreal, 36. dakikada Etienne Capoue'nin attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda Young Boys maça dengeyi getirecek oyunu sahada gösterse de skor üretme anlamında yetersiz kaldı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Danjuma'nın golüyle skor 2-0 oldu ve Villarreal sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Villarreal 7 puana yükselerek grup liderliği mücadelesinde var olduğunu gösterdi. Young Boys ise 3 puanla bu hafta da son sıradan kurtulamadı.


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