La Liga'nın 10. haftasında Villarreal, deplasmanda Granada'ya konuk oldu.



Nuevo Los Carmenes'te oynanan karşılaşmayı Villarreal 3-2 kazandı ve 4 maçlık aranın ardından üç puanla tanıştı.



Maçta atılan 5 gol de ilk yarıda kaydedilirken Villarreal'e galibiyeti getiren goller 18 ve 23. dakikada penaltıdan olmak üzere Gerard Moreno ve 28. dakikada Sorloth'tan geldi. Granada'nın 29. dakikada Ricard Sanchez ve 34. dakikada Uzuni ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.



Bu sonuçla Villarreal 4 maç sonra galibiyete uzanırken 12 puana yükseldi. Granada ise 6 puanda kaldı ve galibiyet hasretini sürdürdü.



