Villarreal'in çıkışı sürüyor: 2 golle kazandılar

İspanya La Liga 11. hafta maçında Villarreal, Real Valladolid ile karşılaştı. Municipal Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan maçı Villarreal 2-1 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Barry, 84. dakikada Ayoze Perez kaydetti. Valladolid'in tek golü 60. dakikada Sylla'dan geldi.
Villarreal bu sonuçla birlikte 2 maç sonra galip geldi. Valladolid ise bu sezonki 7. mağlubiyetini aldı.
Marcelino'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı. Valladolid ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Vallecano'yu ağırlayacak. Valladolid ise Osasuna deplasmanına gidecek.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Barry, 84. dakikada Ayoze Perez kaydetti. Valladolid'in tek golü 60. dakikada Sylla'dan geldi.
Villarreal bu sonuçla birlikte 2 maç sonra galip geldi. Valladolid ise bu sezonki 7. mağlubiyetini aldı.
Marcelino'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı. Valladolid ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Vallecano'yu ağırlayacak. Valladolid ise Osasuna deplasmanına gidecek.