Villarreal ikinci yarıda açıldı

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Villarreal evinde Espanyol'u 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Villarreal ikinci yarıda açıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2023 22:30
İspanya La Liga'nın 31. haftasında Quique Setien'in ekibi Villarreal ile Luis Garcia'nın yönetimindeki Espanyol karşı karşıya geldi.

Ceramica Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Villarreal 4-2 kazanırken goller; 53 ve 90+2. dakikada Etienne Capoue, 63. dakikada Dani Parejo ve 80. dakikada Nicolas Jackson'dan geldi. Konuk ekip Espanyol'un gollerini ise 45. dakikada Javier Puado ve 73. dakikada Joselu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 50'ye yükseltirken, Espanyol 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında evinde Celta Vigo'yu konuk ederken, Espanyol sahasında Getafe ile karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery