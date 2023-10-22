İspanya La Liga'nın 10. haftasında Pacheta'nın ekibi Villarreal ile Luis Garcia'nın yönetimindeki Alaves karşı karşıya geldi.



Ceramica Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golünü konuk ekip Alaves adına 48. dakikada Samu kaydetti.



Ev sahibi Villarreal'in beraberlik golünü ise 65. dakikada penaltıdan Gerard Moreno kaydetti.



Bu sonuçla birlikte hem ev sahibi Villareal hem de konuk ekip Alaves puanlarını 9'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Villarreal deplasmanda Granada'ya konuk olurken, Alaves zorlu Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.



