La Liga 12. hafta maçında Villarreal ile Athletic Bilbao karşılaştı. Estadio de la. Ceramica Stadyumu'nda oynanan maçı Athletic Bilbao 3-2 kazandı.



Maça hızlı başlayan Athletic Bilbao, 3. dakikada De Galarreta, 22. dakikada Nicholas Williams ve 30. dakikada Inaki Williams ile 3-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanı karşılıklı ataklar ile geçerken Villarreal, 86. dakikada Gerard Moreno ve 87. dakikada Alexander Sörloth'tan gelen gollerle farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip Villarreal, maçın son bölümünde baskısını artırsa da beraberlik golü gelmedi.



Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 21'e yükseltirken, Villarreal 12 puanda kaldı.



Villarreal, önümüzdeki hafta zorlu Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.



