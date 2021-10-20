Villarreal deplasmanda Young Boys'a fark attı

Şampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde Young Boys ile Villarreal kozlarını paylaştı.



Wankdorf Stadı'nda oynanan maçı Villarreal 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.



Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Yeremi Pino Villarreal 'i öne geçirirken 16. dakikada Gerard Moreno farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 4-1 sona erdi.



İkinci yarıya skor üstünlüğü ile giren Villarreal maçın kendi kontrolünde geçeceğini düşünse de durum istediği gibi olmadı ve Young Boys aradığı golü 77. dakikada Elia ile buldu. Villarreal kalesinde golü gördükten sonra bir kez daha vites yükselterek 88'de Alberto Moreno ve 90+2'de Chukwueze ile skoru 4-1 yaparak üç puanı kaptı.



Bu sonucun ardından Villarreal 4 puana yükselerek ilk galibiyetini alırken Young Boys ise 3 puanda kaldı.





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