Villarreal, deplasmanda Juventus'u bozguna uğrattı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Juventus ile Villarreal karşı karşıya geldi.
Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Villarreal 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Villarreal ikinci yarıya adeta fırtına gibi başlayarak güçlü rakibini adeta bozguna uğrattı. 78. dakikada kazanılan penaltıyı Gerard Moreno gole çevirirken 85'te Pau Torres ve son olarak 90+2'de Danjuma'nın penaltısıyla Villarreal sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi 18 Mart Cuma günü gerçekleşecek.
Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Villarreal 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Villarreal ikinci yarıya adeta fırtına gibi başlayarak güçlü rakibini adeta bozguna uğrattı. 78. dakikada kazanılan penaltıyı Gerard Moreno gole çevirirken 85'te Pau Torres ve son olarak 90+2'de Danjuma'nın penaltısıyla Villarreal sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi 18 Mart Cuma günü gerçekleşecek.