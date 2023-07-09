Villarreal'den Uğurcan'a kanca

Uzun süredir Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için uğraşan Villareal, Uğurcan Çakır için de Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Villarreal'den Uğurcan'a kanca
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09 Temmuz 2023 09:44
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 09:51
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a bir talip daha çıktı.

Premier Lig'den Nottingham Forest'in istediği 27 yaşındaki eldivene şimdi de Villarreal kanca attı.

Uzun süre Dominik Livakovic'in peşinde koşan İspanyol temsilcisi, Uğurcan için Karadeniz ekibine ilgi kağıdı gönderdi.

Livakovic için yaptıkları 7 milyon euro'luk teklif kabul edilmemişti. Trabzonspor'un da bu rakamı kabul etmesi beklenmiyor. 

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