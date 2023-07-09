Villarreal'den Uğurcan'a kanca

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a bir talip daha çıktı.
Premier Lig'den Nottingham Forest'in istediği 27 yaşındaki eldivene şimdi de Villarreal kanca attı.
Uzun süre Dominik Livakovic'in peşinde koşan İspanyol temsilcisi, Uğurcan için Karadeniz ekibine ilgi kağıdı gönderdi.
Livakovic için yaptıkları 7 milyon euro'luk teklif kabul edilmemişti. Trabzonspor'un da bu rakamı kabul etmesi beklenmiyor.
Premier Lig'den Nottingham Forest'in istediği 27 yaşındaki eldivene şimdi de Villarreal kanca attı.
Uzun süre Dominik Livakovic'in peşinde koşan İspanyol temsilcisi, Uğurcan için Karadeniz ekibine ilgi kağıdı gönderdi.
Livakovic için yaptıkları 7 milyon euro'luk teklif kabul edilmemişti. Trabzonspor'un da bu rakamı kabul etmesi beklenmiyor.