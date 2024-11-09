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Villarreal, bu sezon gümbür gümbür

Villarreal, Alaves'i 3-0 mağlup etti ve La Liga'da 3. sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Villarreal, bu sezon gümbür gümbür
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09 Kasım 2024 20:22
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Villarreal ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Villarreal 3-0'lık skorla kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Ilias Akhomach, 81. dakikada penaltıdan Dani Parejo ve 90. dakikada Santi Comesana kaydetti.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Villarreal, puanını 24'e çıkardı ve ligde 3. sıraya yükseldi. Alaves ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı.

Villarreal, gelecek hafta Osasuna'ya konuk olacak. Alaves ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.

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