Villarreal Başkanı'ndan Ruben Semedo sözleri!

Bu sezonu yeşil sahalardan çok göz altında geçiren Portekizli futbolcu, son 4 ayda 3. kez göz altına alınmasının ardından Villarreal'den gönderilmişti.Son olarak birisinin evine zorla giren ve darp eden Semedo hakkında konuşan Villarreal Başkanıise genç futbolcu hakkında ağır sözler kullandı.Llaneza, ''Çocuklar iyi bir eğitim alarak Manu Trigueros gibi bir futbolcu olabilir ya da Ruben Semedo gibi problemli bir çocuk olur. Bu genç, Portekiz'de sorunlar yaşamış biri. Fantastik arkadaşları var. Kendilerine Mercedes almak istiyorlar ve borç istiyorlar. O da Mercedes alıp, borç dağıtıyor'' sözlerini kullandı.