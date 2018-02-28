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Villarreal Başkanı'ndan Ruben Semedo sözleri!

La Liga takımlarından Villarreal'in başkanı Jose Llaneza, son 4 ayda 3 kez hapse giren ve takımdan gönderilen Portekizli futbolcu Ruben Semedo hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Villarreal Başkanı'ndan Ruben Semedo sözleri!
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28 Şubat 2018 17:35
Bu sezonu yeşil sahalardan çok göz altında geçiren Portekizli futbolcu Ruben Semedo, son 4 ayda 3. kez göz altına alınmasının ardından Villarreal'den gönderilmişti.

Son olarak birisinin evine zorla giren ve darp eden Semedo hakkında konuşan Villarreal Başkanı Jose Llaneza ise genç futbolcu hakkında ağır sözler kullandı.

''PROBREMLİ BİR ÇOCUK''

Llaneza, ''Çocuklar iyi bir eğitim alarak Manu Trigueros gibi bir futbolcu olabilir ya da Ruben Semedo gibi problemli bir çocuk olur. Bu genç, Portekiz'de sorunlar yaşamış biri. Fantastik arkadaşları var. Kendilerine Mercedes almak istiyorlar ve borç istiyorlar. O da Mercedes alıp, borç dağıtıyor'' sözlerini kullandı.



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