Villarreal'a övgü: Nükleer denizaltı

Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i elemesi, Avrupa futboluna damga vurdu. Tek farkla kazandığı maçın rövanşında, bulduğu tek isabetli şutla 1-1'e getirip Alman devini geçen 'Sarı Denizaltılar', 2005-06'nın ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. İspanyol basını zafer için Villarreal'e, Real Madrid'in Chelsea'yi elemesinden daha çok yer ayırdı. İspanyol temsilcisinin 2 maçta yalnızca 2 isabetli şut çekerek 2 golle Alman devini saf dışı bıraktığına dikkat çekildi. Mundo Deportivo 'Nükleer Denizaltı' başlığını kullandı.



Emery'ye övgü



Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki bu başarısında aslan payı, Teknik Direktör Unai Emery'ye verildi. Deneyimli çalıştırıcının, ekibini, güçlü rakibi karşısında gereken taktik anlayışla sahaya çıkarttığı ve sonuca gittiği yorumları yapıldı.



Taktik dehası denilerek övülen Emery için İspanyol basınında, "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden" ifadesi kullanıldı. Unai Emery; Sevilla, Arsenal ve Villarreal olmak üzere üç farklı takımda 22 üst üste Avrupa elemesini kazandı, 5 Avrupa Kupası finaline çıktı, 4'ünü galip bitirdi.





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