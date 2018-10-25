UEFA Avrupa Ligi G grubundailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 26. dakikasında Pablo Fornals ile öne geçen Villarreal, 30. dakikada Toko Ekambi ile farkı 2'ye çıkardı.Karşılaşmanın 45. dakikasında sahneye tekrar Ekambi çıktı ve Villarreal devreye 3-0'lık üstünlükle girdi.Villarreal, 63. dakikada Dani Baba ile skoru 4-0'a getirdi. Son sözü ise 85. dakikada Gerard Moreno söyledi ve ve Villarrea, Rapid Wien'i 5-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 5'e yükseltti. Rapid Wien ise 3 puanda kaldı.