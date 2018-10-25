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Villarreal 45 dakikada fişi çekti! Rapid Wien...

UEFA Avrupa Ligi'nde G grubunda Villarreal, Rapid Wien'i 5-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Villarreal 45 dakikada fişi çekti! Rapid Wien...
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25 Ekim 2018 23:50
UEFA Avrupa Ligi G grubunda Villarreal ile Rapid Wien karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 26. dakikasında Pablo Fornals ile öne geçen Villarreal, 30. dakikada Toko Ekambi ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında sahneye tekrar Ekambi çıktı ve Villarreal devreye 3-0'lık üstünlükle girdi.

Villarreal, 63. dakikada Dani Baba ile skoru 4-0'a getirdi. Son sözü ise 85. dakikada Gerard Moreno söyledi ve ve Villarrea, Rapid Wien'i 5-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 5'e yükseltti. Rapid Wien ise 3 puanda kaldı.

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